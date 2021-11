Icedrive lance son Black Friday, le bon moment pour du stockage cloud à prix cassé ?

Que propose Icedrive comme service ? Tout simplement de vous allouer du stockage en ligne, dans le Cloud, en fonction de vos besoins. Lorsque vous créez un compte le site vous offre 10 Go gratuits afin de tester leur service.

Vous pouvez ensuite décider de télécharger l'app sur votre PC ou votre smartphone, ou simplement utiliser l'interface en ligne. L'app va s'installer comme un nouveau disque dur sur votre PC ou votre téléphone. Et vous pourrez ensuite copier/coller vos documents dessus comme s'il était directement relié à votre machine.

L'avantage d'Icedrive c'est de pouvoir crypter les fichiers et dossiers que vous souhaitez, afin que personne n'y ait accès. D'ailleurs, aucune personne de chez Icedrive n'a accès à vos données, vous êtes le seul et unique propriétaire de celles-ci.

Il est bien entendu possible de partager certaines données et fichiers avec des personnes externes. Mais là aussi vous pouvez tout contrôler, en mettant par exemple une durée limitée sur l'accès à vos fichiers. Et vous pouvez voir qui s'y est connecté.

Enfin, vous pouvez stocker des fichiers de toutes les tailles, et la bande-passante est suffisamment puissante en montée comme en descente pour vous permettre de tout récupérer rapidement. Cela fait d'Icedrive un stockage Cloud idéal !