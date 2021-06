Bon plan pCloud : accès premium pendant 3 mois à 4,99€ seulement

Cet espace de stockage en ligne vous permet de sauvegarder vos données dans les nuages pendant 3 mois sans vous en inquiéter. Pour moins de 5€, vous disposez de 500 Go à partager entre plusieurs utilisateurs.

Idéal pour augmenter l’espace disponible sur votre smartphone pour immortaliser tous les moments importants de vos vacances, mais aussi pour disposer d’un espace partageable entre les membres de la famille. Chacun pourra sauvegarder ses fichiers ou augmenter la capacité de son appareil numérique.

Ne prenez plus le risque de perdre vos photos et vidéos avec la perte ou le vol d’une carte mémoire. Synchronisez votre compte Premium et sauvegardez directement en ligne vos fichiers.