Stockage cloud : une offre inédite à -64% chez pCloud pour célébrer le jour de la famille

Cette offre est absolument parfaite si vous avez besoin de faire un peu de place sur vos disques durs. Pour une durée limitée, cette formule est à seulement 500€. Précisons bien qu'il s'agit d'un versement unique sans aucun abonnement supplémentaire. Une fois l'achat effectué, les avantages pCloud vous seront accessibles pour le restant de vos jours. Il s'agit d'un investissement qui simplifiera votre quotidien. Autre élément important, quatre membres de votre famille pourront se servir de votre compte sans passer à la caisse, pour un total de cinq utilisateurs.

Ainsi, comme vous l'avez sans doute déjà compris, pCloud mettra à votre disposition un espace de stockage en ligne atteignant 2 To. Il peut accueillir de nombreux fichiers très volumineux tout en vous permettant de les gérer facilement. Des fonctionnalités comme le versionnage, l'upload à distance, la récupération des données et l'aperçu en ligne seront à votre portée.

Précisons aussi que pCloud est un merveilleux espace très accessible (même hors ligne sur des dossiers sélectionnés au préalable) et dont la synchronisation se fera automatiquement sur vos différents appareils. De plus, des lecteurs vidéo et audio sont directement inclus. La taille des fichiers et les vitesses sont illimitées.