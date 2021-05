Comment obtenir jusqu'à 10 Go de stockage en ligne gratuitement chez pCloud ?

pCloud est un fournisseur très réputé dans le marché du stockage en ligne, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la sécurité et la confidentialité étant des priorités, l’utilisation du protocole de chiffrement AES 256-bit couplé à un canal TLS/SSL permet de sécuriser vos fichiers et les rend pour ainsi dire insensibles aux attaques par force brute. Les serveurs sont situés en Europe et la compagnie est basée en Suisse, vous profiterez donc également du top des lois sur la protection des données personnelles.

Des fonctions de partage de fichiers sont également disponibles, ainsi vous pouvez créer un dossier partagé avec plusieurs personnes pour un projet de groupe ou générer un lien de téléchargement pour un fichier présent sur votre Cloud. Il est même possible de créer un lien de requête de fichier, qui permettra à la personne à qui vous partagez le lien de téléverser directement un fichier sur votre espace de stockage.

Pour profiter et découvrir toutes ces fonctions, pCloud vous offre 10 Go de stockage gratuit, pour cela il vous suffit de créer un compte. Vous ne prendrez donc aucun risque à essayer le service et pouvez même vous servir de ce petit stockage autant de temps que vous le souhaitez, alors n’hésitez pas.