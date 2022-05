Le prix du disque dur interne WD Blue 3,5" 4 To dégringole

C'est une offre alléchante pour toute les configurations, à condition bien sûr d'avoir de la place dans votre tour. Le disque dur interne de 3,5" signé Western Digital, le modèle 4 To compatible aussi bien Windows que Mac est à 101,99€ chez Amazon.

Il mesure 147mm x 101,6mm x 26,1mm et se branche sur toute interface SATA compatible. Et après un formatage rapide, il est prêt à l'emploi et peut accueillir tous vos fichiers, programmes et jeux préférés. Et n'oubliez jamais de partitionner, surtout avec 4 To de mémoire. Vous n'aurez ainsi pas de mauvaises surprises.