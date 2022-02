Le disque dur WD Elements 10To est 100€ moins cher !

Avec sa gamme Elements Desktop, WD propose des disques durs externes de bureau aux capacités variables. En effet, si c'est le modèle de 10 To qui est mis en avant ici, pour 177,96€, sachez que la gamme commence à 4 To et s'étend jusqu'à 18 To au maximum. Sachez le boîtier mesure

135 x 48 x 165,8 mm pour seulement 950 grammes.

Il trouve donc très bien sa place sur un bureau, debout, tel un livre. Il n'a besoin que d'une prise de courant et d'un port USB pour fonctionner. Les deux sont d'ailleurs livrés avec. Enfin, il arrive formaté NTFS et compatible avec Windows 10 et 11.