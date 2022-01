Ce SSD Western Digital 1 To chute à son prix le plus bas !

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un SSD interne M.2 SATA de Western Digital, une marque très réputée dans le domaine, modèle WD Blue, d'une capacité de stockage fort appréciable d'1 To.

Outre cet apport de place qui fera beaucoup de bien à votre machine, le WD Blue propose des vitesses de lecture et d'écriture très honnêtes pour cette gamme de produits. Comptez en effet respectivement des vitesses allant jusqu'à 560 et 530 Mo/s. Côté transfert de données, le WD Blue peut assurer jusqu'à 750 Mo/s.

Qualité Western Digital oblige, le WD Blue se montre par ailleurs extrêmement endurant. Il affiche en effet une durée moyenne de fonctionnement de 1,75 million d'heures et un taux d'endurance pouvant atteindre jusqu'à 500 To. Côté énergétique, ce modèle devrait également être bien plus économe (de l'ordre de 25%) que les précédentes générations de SSD WD Blue, ce qui peut participer à la longévité promise par le fabricant.

Enfin, le WD Blue s'avère hautement compatible grâce à la certification WD F.I.T. Lab. Il devrait donc pouvoir facilement trouver sa place dans de nombreuses machines, même des ordinateurs portables. Il ne lui faudra pour fonctionner qu'une interface matérielle SATA 6.0 Gb/s, qu'on trouve dans la plupart des ordinateurs aujourd'hui.