Ce SSD externe SanDisk de 1 To chute de prix à 1 mois du Black Friday

Rien que par son look le SSD SanDisk Extreme invite au voyage. Doté d'une boucle de mousqueton, il peut ainsi s'accrocher à un sac, un pantalon ou une ceinture pour être transporté partout. Ne craignez pas de l'abîmer, il est certifié IP55. Cela signifie qu'il est protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques et contre les jets d'eau de toutes directions.

Au-delà de cet aspect baroudeur, c'est également une bonne petite machine avec 1 To de stockage NVMe avec un motif de 1050 Mo/s. En écriture, il peut monter jusqu'à 1000 Mo/s. Avec le SSD est fourni un logiciel de protection par mot de passe capable de fournir un cryptage AES 256 bits.

Si vous êtes un photographe qui aimez voyager par exemple, le SSD SanDisk Extreme 1 To est le compagnon idéal. Il existe en plusieurs tailles de stockage, des plus petites comme des plus grandes. Mais cette version est à 123€ au lieu de 156€ sur Amazon.