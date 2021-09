Le SSD NVMe PNY XLR8 500Go tombe à son prix le plus bas sur Amazon

Cette offre s'intéresse donc au SSD interne M.2 NVMe 500 Go de PNY, modèle XLR8 CS3040, comprenant en plus un Heatsink. Un produit notamment réputé auprès des joueuses et joueurs, grâce à son impressionnante vélocité. Ce SSD interne propose en effet un débit de transfert interne jusqu'à 5 600 Mo/s en lecture et jusqu'à 2 600 Mo/s en écriture. Des performances se plaçant donc dans le haut du panier des SSD M.2 NVMe. Pour propulser tout cela, le XLR8 CS3040 embarque une mémoire flash NAND non volatile se voulant particulièrement robuste.

Il se montre par ailleurs très endurant face aux chocs et aux températures extrêmes, pouvant fonctionner de 0°C à 70°C. Une résistance d'ailleurs renforcée grâce au Heatsink l'accompagnant. Il intègre également de nombreuses technologies permettant de protéger les données stockées en son sein, comme l'Enhanced Secure Erase. Le tout allié à une faible consommation électrique et un fonctionnement particulièrement silencieux.

Le SSD PNY XLR8 CS3040 nécessite une baie M.2 2280 et une interface PCI Express x4. Il se montre également hautement compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation comme Linux, Apple MacOSX, Ubuntu 14, Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 et 10. Avec le Heatsink, il affiche forcément un poids plus important de 45 grammes, mais conserve des dimensions compactes : 23 mm de largeur, 80 mm de longueur et 2 mm de hauteur.