Crucial MX500 1 To : un SSD sans compromis pour moins de 90€

Ce modèle interne conçu par Crucial est au format 2,5 pouces et apportera 1 To de stockage supplémentaire à votre machine. Le SSD pourra alors accueillir de nombreux fichiers comme des jeux vidéo ou encore des logiciels gourmands en ressources. En effet, grâce aux excellentes performances de cet exemplaire, toutes les tâches s'effectueront plus rapidement. Nous devons cela à la technologie NAND 3D qui offre des vitesses de lecture grimpant à 560 Mo/s et 510 Mo/s en écriture. Le transfert et la lecture de ces fichiers se feront en un clin d'œil !