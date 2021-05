SSD pas cher : le Sandisk SSD Plus 1 To 2.5" est au meilleur prix jamais vu sur Amazon

Cette offre est proposée par Amazon, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous sous quatre jours ouvrés, ou sous deux jours ouvrés en livraison accélérée. Il est possible de payer en quatre fois, soit 20,45€ par mois, dont 2,25% de frais inclus. Le produit s'accompagne d'une garantie de trois ans.

Il s'agit donc d'un SSD 2,5" d'1 To de SanDisk, une marque réputée dans le domaine, modèle Plus. Il promet d'accélérer efficacement votre machine, et notamment sur le lancement du système d'exploitation et de différentes applications. Il affiche en outre une vitesse de lecture jusqu'à 535 Mo/s et une vitesse d'écriture jusqu'à 450 Mo/s.

Ce SSD est également pensé pour se montrer extrêmement endurant et résistant, assurant de protéger efficacement les données qui y sont stockées. Il se montre également hautement compatible, fonctionnant sous de nombreux systèmes d'exploitation comme Windows 7/Vista/8/10, macOS et Linux. Il requiert une baie compatible 2,5" et une interface SATA 6.0 Gb/s.