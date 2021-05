Le Mac mini avec puce M1 est en promotion avec un SSD de 256 Go ou 512 Go

En ce week-end ensoleillé du 8 mai, profitez de ce bon plan déniché par la Team Clubic pour acquérir le Mac mini (2020) en promotion.

Sur Amazon, l'ordinateur de bureau de la marque à la pomme est à 719,99 euros pour le modèle 256 Go (au lieu de 799 euros) et à 926,99 euros pour la version 512 Go (au lieu de 1029 euros).

Concernant la livraison, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires qui ne sont appliqués dans le cas de la réception du produit à domicile. Et au vu des prix élevés de l'article, Amazon donne la possibilité de le payer en quatre fois sans frais par carte bancaire.