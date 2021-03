Vente flash Amazon: 41% de réduction sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To

Cette offre flash est proposée par Amazon, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous sous trois jours ou sous deux jours en livraison accélérée. Il est possible de payer en quatre fois, soit environ 22€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de 5 ans.

Il s'agit donc d'un SSD 1 To 870 EVO de Samsung, un produit réputé pour ses performances et sa solidité. Il propose en effet un débit de transfert de 560 Mo/s en lecture et 350 Mo/s en écriture. Il se place ainsi parmi les meilleurs SSD dans ce domaine. Il promet une endurance de 2 400 To, ce qui représente une quantité impressionnante de données avant que le SSD ne perde en efficacité.

Il intègre également le logiciel maison Samsung Magician 6, qui vous permet de gérer comme bon vous semble son stockage grâce à de nombreux outils. Un bon moyen de surveiller son état de fragmentation et son endurance, au fil de votre usage.

Le 870 EVO dispose d'une interface SATA 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s et 1.5 Gb/s et peut être placé dans une baie compatible 2,5". Côté consommation électrique, il promet en moyenne une consommation de 2,5 Watt et jusqu'à 4,4 Watt.