Bon plan : le disque dur externe WD My Passport Ultra 5 To à moins de 130€

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques principales du disque dur externe.

Le My Passport Ultra de Western Digital (référence WDBFTM0050BBL-WESN) a le principal avantage d'être compatible avec les PC, et les consoles de salon Xbox et PS4.

Equipé de la technologie USB-C et d'une interface USB 3.0, le disque portable permet d’augmenter facilement la capacité de stockage de votre appareil.