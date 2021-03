Bon plan Amazon : un SSD interne SanDisk Ultra 3D 1 To à moins de 100€ 🔥

Au même titre que ses concurrents, le SSD interne de la marque SanDisk (référence SDSSDH3-1T00-G25) embarque l'interface SATA 6.0 Gb/s. Le SanDisk Ultra 3D dispose d'une vitesse de lecture maximale de 560 Mo/s et d'une vitesse d'écriture allant jusqu'à 530 Mo/s.



Du côté des dimensions, l'accessoire mesure 0,7 x 10,1 x 7 cm et a un poids de 54,4 grammes.

L'utilisateur retrouvera des démarrages, des arrêts et des temps de réponse des applications plus rapides et la technologie 3D NAND pour une endurance et une fiabilité supérieures.