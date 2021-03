Le SSD SanDisk Extreme 1 To NVMe à prix cassé chez Amazon

Ce SSD externe signé SanDisk porte bien son nom : « Extreme ». Car le dispositif est capable d'endurer des conditions extrêmes : résistance à l'eau, à la poussière, ainsi qu'à des chutes allant jusqu'à deux mètres. Et l'objet est également recouvert d'une coque en silicone robuste, qui lui offre une protection supplémentaire. Par conséquent, l'accessoire pourra vous suivre partout, un transport facilité par sa boucle, située dans le coin supérieur droit et qui permet de l'attacher aisément.

Mais le dispositif ne brille pas seulement par sa robustesse. Il affiche également des performances remarquables, en raison notamment de sa compatibilité avec le standard NVMe. Celui-ci lui offre ainsi des vitesses de transfert allant jusqu'à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture. De quoi stocker et déplacer rapidement toutes vos photos et vidéos, y compris les plus lourdes.