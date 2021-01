Ce SSD externe Crucial de 2 To est au meilleur prix jamais vu sur Amazon

C'est Amazon qui s'occupe de tout en offrant des modalités très avantageuses à ses clients. L'e-commerçant américain promet une livraison à domicile rapide et gratuite en France métropolitaine. Le paiement en quatre fois est possible sous la forme de quatre échéances d'une valeur de 49,84€ chacune. La garantie constructeur est valable trois ans et l'extension d'un an est à 7,49€ ou 10,19€ pour deux ans.

Nous sommes donc bien en présence d'un SSD portable de la marque Crucial. Son espace supplémentaire de 2 To pourra profiter à n'importe quel PC Windows, Mac, tablette tactile et même sur des consoles comme la PS4 et la Xbox One. Les connecteurs USB-C 3.2 et USB-A permettent d'obtenir des débits très importants au moment de copier des données.

Les performances se caractérisent par des vitesses de lecture pouvant atteindre jusqu'à 1050 Mo/s. Crucial précise que son modèle est deux fois plus rapide que certains SSD portables et même 7,5 fois plus performant qu'un disque dur externe.