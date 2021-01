Ce disque SSD Crucial de 1 To est à moins de 100 € sur Amazon

Vous est-il déjà arrivé de pester contre votre ordinateur, parce qu'il tarde à s'allumer, à s'éteindre ou à lancer une application ? Si l'incident se répète régulièrement, il est temps d'agir (surtout si vous jouez souvent ou si vous travaillez à distance). Heureusement, il existe une solution capable de vous éviter de jeter votre machine à la poubelle : troquer son disque dur classique contre un SSD.

Et quitte à procéder à ce changement, autant choisir du matériel de qualité. C'est le cas avec le SSD Crucial P2, capable de stocker jusqu'à 1 To de données. En effet, grâce à la technologie NVMe, le périphérique vous promet des temps de chargement largement raccourcis et des débits sensiblement augmentés. Ainsi, il peut aller jusqu'à 2 400 Mo/s en lecture et 1 900 Mo/s en écriture.

De plus, le produit a fait l'objet de dizaines de tests, afin de vérifier sa fiabilité et sa durabilité. Malgré tout, si vous doutez toujours de sa résistance au fil du temps, sachez que vous bénéficiez d'une garantie de 5 ans.