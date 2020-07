Soldes : le SSD interne PNY propose 960 Go pour moins de 100€ !

Désormais vu comme un élément indispensable de toute configuration, le SSD permet d'augmenter significativement les performances de votre machine pour y installer votre système d'exploitation, des logiciels gourmands en ressources, ou des jeux vidéo.

Et justement, avec des jeux vidéo de plus en plus gourmands en espace de stockage, il est largement conseillé d'opter pour un SSD qui dispose d'un minimum de 500 Go d'espace, voir plus, 1 To étant tout de même bien plus confortable afin de ne pas systématiquement avoir à désinstaller un titre pour en installer un autre.

Avec cette offre en provenance d'Amazon, il n'y a plus beaucoup de raison d'hésiter. Le SSD interne PNY et sa capacité très proche du téraoctet vient de voir son prix chuter aux alentours de 90 €, une belle remise pour ce produit que l'on trouve généralement entre 110 et 120 €.