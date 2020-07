2 To de stockage à moins de 60€ avec le disque dur externe Seagate

Idéal pour étendre la capacité de stockage d'un PC de bureau ou d'un ordinateur portable, ce disque dur externe (référence STGX2000400) disponible dans un coloris noir dispose d'une interface USB 3.0 et d'une méthode de sauvegarde via le fameux glisser-déposer.



Avec ce disque dur dont les dimensions sont de 11,7 x 8 x 1,5 cm (pour un poids de 191 grammes), vous pouvez emporter pas mal de fichiers volumineux comme des photos, des vidéos et des morceaux musicaux.