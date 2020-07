Le SSD Crucial 500Go au prix cassé de 66€ chez Amazon

Comme toujours, nous partons chez Amazon pour profiter de cette réduction plutôt attrayante. L'e-commerçant américain livre ses clients à domicile gratuitement en France métropolitaine. Sachez aussi que la garantie fabricant est valable pendant cinq ans. Vous serez donc protégé sur le long terme en cas de pépin technique. De plus, une extension de garantie contre les pannes de deux ans est proposée à 5,79€. C'est à vous de choisir.

Le SSD Crucial est un modèle interne avec une dimension de 2,5 pouces et un espace de stockage d'environ 500 Go. Sa vitesse de lecture séquentielle peut monter jusqu'à 560 Mo/s contre 510 Mo/s en écriture. Les performances sont donc au rendez-vous pour vous permettre de transférer et de lire des fichiers enregistrés sans attendre. Cette accélération sera également valable au démarrage de votre PC et au lancement de vos applications. Cela bouleversera vraiment vos habitudes.