Le disque dur WD Elements Desktop 10To à 185,99€ au lieu de 249,99€

Cette promotion vous est proposée par le géant américain Amazon. Vous serez livré gratuitement à domicile si votre adresse se trouve en France métropolitaine. Les modalités sont plutôt succinctes mais sachez aussi que la garantie de base est valable pendant deux ans. Amazon propose même une extension de garantie face aux pannes à 10,69€ pour deux ans supplémentaires. Maintenant, évoquons les caractéristiques de ce périphérique.

Le disque dur WD Elements Desktop est un modèle externe doté de 10 To d'espace de stockage. Ainsi, il pourra accueillir tous vos jeux, films et autres dossiers volumineux sans aucun problème. Il est également pourvu d'une interface USB 3.0 (rétrocompatible USB 2.0) offrant de bonnes vitesses de transfert. Vous pourrez donc y connecter tous vos appareils comme un ordinateur, un smartphone, une tablette et bien plus encore.