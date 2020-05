French Days : le disque dur externe Western Digital My Passport 2To à seulement 68,99€

Est-il besoin de présenter WD ? La marque américaine est l'une des références mondiales en matière de stockage pour les entreprises mais aussi pour les particuliers. La preuve avec ce modèle baptisé Passport qui vous offre un stockage de 2 To pour y déposer tous vos fichiers personnels ou professionnels.

Ses dimensions sont ultra-compactes, avec une longueur d'un peu plus de 10 centimètres. Pas plus gros qu'un smartphone donc. Son poids est lui de 120 grammes pour que vous puissiez l'embarquer partout avec vous, dans un sac ou même dans votre poche. Son coloris bleu électrique lui donne un look très affirmé et vous ne pourrez pas le perdre du vue sur votre bureau.

Vos données sont sauvegardées en permanence sur le disque grâce au logiciel inclus avec l'appareil, aux heures qui vous conviennent le mieux pour conserver une copie complète de votre ordinateur. La conception de l'appareil lui confère une robustesse telle qu'il peut subir des chocs sans risque d'endommager vos fichiers, vos photos et vos souvenirs.