French Days Amazon : notre sélection de SSD Samsung, Crucial, Sandisk en promo !

Pour stocker vos données, vous devez utiliser un disque dur. Cette technologie est éprouvée depuis plus de 50 ans. Mais si les disques à plateaux permettent d’obtenir un espace de stockage considérable à moindre coût, ils ont pour inconvénient d’être sensiblement moins rapides que les nouveaux disques SSD apparus il y a quelques années.

De plus, la technologie des disques durs classiques à plateau est plus bruyante, consomme plus d’énergie et est sensiblement moins fiable dans le temps. C’est pourquoi nous vous avons préparé une sélection de 4 Solid Slate Drive (SSD) à des prix très compétitifs proposés par Amazon pendant les French Days. Et pas question de rogner sur la qualité pour obtenir des petits prix, nous n’avons sélectionné que les meilleurs.