Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.