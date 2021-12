Bon plan VPN : bénéficiez d'une réduction de 72% sur NordVPN pour célébrer les fêtes

NordVPN cumule les qualités, et si le service est aujourd'hui un vieux routier des VPN, il n'en demeure pas moins à la pointe ! Soyez sûrs de ne pas être tracé par le biais de votre véritable adresse IP grâce à plus de 5200 serveurs répartis dans près de 60 pays qui vous permettront de vous connecter où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Les traceurs du Web et autres amateurs de la collecte de données personnelles n'auront plus leur mot à dire, soyez le maître de vos données personnelles et de la manière dont elles sont employées grâce à NordVPN.

Avec un chiffrement AES 256 bits, NordVPN fait de la sécurité son maître atout, et, le tout, sans ralentir votre navigation ou les performances de votre appareil. Cela est permis par la combinaison de ses technologies WireGuard et NordLynx. Un choix optimal disponible pour six appareils avec une seule licence, qu'il s'agisse des traditionnels ordinateurs sous Windows, macOS, Linux, tablettes ou smartphones sous Android et iOS, mais aussi les Chromebook, Chromecast, Kindle Fire, les consoles de jeu telles que les PlayStation, XboX et autres Nintendo Switch, les Android TV et FireStick TV, ainsi que votre routeur Wi-Fi.