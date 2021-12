Surfshark VPN fait couler ses tarifs et vous offre 3 mois en prime, une offre à saisir !

En seulement trois années d'existence, Surfshark est assurément le VPN qui monte et qui gagne à être connu ! Sur un marché ultra-concurrentiel, Surfshark a déjà mis une bonne partie des autres solutions VPN dans le rétroviseur, notamment en proposant près de 3200 serveurs, répartis dans 65 pays. Très intuitive, l'interface et l'ergonomie de Surfshark sont régulièrement améliorées pour vous offrir les meilleures performances tout en se faisant discret sur les appareils où ma solution est installée.

L'un des atouts phares de Surfshark est particulièrement attractif, puisqu'une seule licence vous permet de couvrir un nombre illimité d'appareils. Bien pratique pour équiper tous vos appareils du VPN et ainsi accroitre votre confidentialité en ligne sur tous les fronts. Autre amélioration récente, Surfshark accroit la capacité d'une grande partie de ses serveurs les plus demandés, passant de 1 Gbps à 10 Gbps, sans augmentation de prix (dont ceux de la France, des Etats-Unis, de la Suisse ou encore du Japon). Bien utile pour les amateurs de streaming ou encore de gaming, leurs performances en seront d'autant plus améliorées.

Enfin, Surfshark VPN a l'avantage d'être moderne et disponible sous Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ainsi que des extensions pour Chrome et Firefox. Et la firme s'occupe également de vos Smart TV, vos tablettes, ou encore votre routeur Wi-Fi pour équiper et gagner en confidentialité nombre de vos appareils électroniques du quotidien. Une solution parmi les plus complètes du moment qui vous propose également un service client disponible 24h/24 et 7j/7 et qui s'offre un très bon 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.