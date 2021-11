Le Black Friday bat son plein chez NordVPN, le moment idéal pour un abonnement à prix choc !

Quiconque a fréquenté YouTube ces dernières années connait NordVPN. Si son nom n'est pas étranger, c'est que ce service VPN fût l'un des premiers à être largement adopté par le grand public. Sa base d'utilisateurs se comptant en millions, NordVPN n'est plus à présenter. La raison ? Un service peu cher, simple d'utilisation et doté d'applications compatibles avec de nombreuses plateformes. Que vous soyez sous iOS, Android, Windows, macOS ou Linux, NordVPN possède une solution fonctionnelle et performante.

NordVPN possède plus de 6000 serveurs dans de nombreux pays. Que vous souhaitiez streamer du contenu Netflix géobloqué, profiter de promotions dans un pays étranger, télécharger en pair-à-pair ou tout simplement naviguer de manière sécurisée, NordVPN saura répondre à vos besoins. Pour les plus dubitatifs quant à la sûreté du service, sachez que NordVPN a fait l'objet de plusieurs audits de sécurité qui ont relevé qu'aucune donnée n'était collectée ni stockée sur leurs serveurs. Grâce à des protocoles légers tels que NordLynx, NordVPN fait également parti des meilleurs VPN en termes de performance et de débit.