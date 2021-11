Black Friday CyberGhost : pourquoi c'est le bon moment pour prendre cet excellent VPN ?

De nombreux VPN sont désormais sur le marché mais tous ne se valent pas, loin s'en faut. Et quand on parle de confidentialité en ligne et de protection de vos données personnelles, il vaut mieux s'équiper avec les meilleurs. CyberGhost en fait partie, et vous offre en plus un excellent tarif en ce Black Friday 2021. Ce VPN est à seulement 1,83€/mois pendant deux ans, avec, en prime, trois mois offerts !

Une belle économie de 85% est ainsi réalisée par rapport au tarif standard, pratique en cette période propice aux achats. Passé le délai de 27 mois, votre forfait annuel s'élèvera à 29,85€, soit environ 5,40€ par mois. C'est toujours très attractif quand on connait la qualité des services de CyberGhost. Par ailleurs, vous disposez de 45 jours à compter de la date de souscription pour vous faire rembourser si vous n'étiez pas satisfait par le service proposé.