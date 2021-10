NordVPN propose ses services pour moins de 3€/mois et vous offre 3 mois gratuits

En souscrivant chez NordVPN, vous êtes assuré de disposer d'un service aussi quantitatif que qualitatif. Avec plus de 5200 serveurs répartis dans 59 pays, connectez-vous où vous le souhaitez, quand vous le voulez. L'interface, parmi les plus intuitives du marché, permettra même aux non-initiés de rapidement prendre en main leur nouvel outil.

Grâce à un chiffrement en AES 256 bits, le plus efficient, vous pouvez naviguer sur le Web sans crainte d'être tracé. Et la solution est encore plus efficace grâce à l'association de ses deux technologies WireGuard et NordLynx. Même si vous perdez votre connexion VPN, un Kill Switch automatique vous permettra de protéger vos données si vous étiez en train de naviguer sur le Net et couper la connexion. Un service bien complet en somme d'autant plus que NordVPN ne garde pas vos données et ne ralentit pas votre vitesse de navigation.