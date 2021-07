Sélection VPN : le TOP des offres chez CyberGhost, NordVPN et Surfshark à ne pas manquer cet été

Le requin Surfshark croque aussi bien les menaces en ligne que ses prix. Offrez-vous ce VPN avec un rabais de -81%, soit 2,12€/mois pendant 24 mois ay lieu des 10,99€ habituellement demandés chaque mois. Au total, votre souscription vous sera facturée 50,79€ et, bien sûr, vous avez jusqu'à 30 jours à compter de la date d'achat pour changer d'avis.



Au menu, une offre des plus séduisantes puisqu'une seule licence permet une installation sur un nombre illimité d'ordinateurs, smartphones et autres tablettes. Idéal pour toute la famille donc ! Une fois les identifiant saisis, vous n'avez plus qu'à vous lancer grâce à plus de 3200 serveurs répartis dans 65 pays. En vous connectant au serveur adéquat, vous pourrez par exemple accéder à un film du catalogue Netflix US et bien plus encore.



Afin de sécuriser la navigation en ligne, Surfshark dispose d'un logiciel de chiffrement AES 256 bits ultra performant. Vous serez également protégé face aux logiciels malveillants et autres tentatives de phishing. Aussi, un Kill Switch viendra automatiquement couper votre connexion à internet si jamais le VPN devait s'arrêter sans prévenir. Enfin, un Whitelister permet quant à lui de désactiver Surfshark sur certaines applications ou sites. Une fonctionnalité très utile pour accéder aux services bancaires par exemple.

De quoi s'offrir un bon 7/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.