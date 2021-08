VPN pas cher : bénéficiez de la meilleure offre VPN du moment à 1,9€ avec CyberGhost

Si CyberGhost propose 84% de réduction sur son abonnement 2 ans, son offre reste complète. Vous allez disposer de ce qui se fait de mieux en termes de protection grand public. Naviguer sur Internet l’esprit plus léger va enfin être accessible avec cette offre.

CyberGhost VPN est l’un des piliers dans le monde des réseaux de serveurs privés. il est riche avec 15 années d'expérience. Il vous garantit un haut niveau de service et une protection primée très élevée.

Vous serez anonyme sur le Web une fois connecté à l’un des milliers de serveurs disponibles. Vous n'apparaitrez plus sous votre adresse IP et votre localisation deviendra celle du serveur et non celle de votre connexion physique réelle. Vous pourrez enfin accéder aux contenus restreints géographiquement. Citons à titre d'illustration les services de streaming vidéo qui ne donnent pas l’accès à certains films ou contenus en fonction des règles de diffusion limitant leurs droits à certains pays.

Les données que vous envoyez sur Internet seront chiffrées selon un protocole haut de gamme afin de garantir la sécurité de vos données personnelles. Ainsi, connectez-vous à vos services bancaires, réservez vos billets d’avion et vos hôtels sans la moindre crainte.