Bon plan Black Friday sur le cloud : les offres pCloud à prix cassé pour votre stockage en ligne ! (-75%)

Un stockage en ligne aussi conséquent que sécurisé, c'est particulièrement pratique, qui plus est lorsque celui-ci est ouvert à plusieurs utilisateurs, de manière à ce que votre famille comme vos proches puissent en bénéficier avec vous. Firme réputée dans son domaine, pCloud vous propose deux belles affaires dans le cadre du Black Friday. La première offre, qui vous permet notamment d'obtenir 500 Go de stockage ainsi que 500 Go de liens de partage (entre autres), est à seulement 175€ au lieu des 500€ habituels. Ce sont ainsi 76% de réduction qui vous sont appliqués ici.

La seconde offre vous permet, de son côté, de profiter de 2 To de stockage cloud de même que 2 To de liens de partage contre seulement 350€ au lieu du tarif standard de 980 . De quoi bénéficier de 75% de rabais ! Il ne vous reste donc qu'à choisir l'offre qui correspond le mieux à vos besoins sachant que dans les deux cas, jusqu'à 5 utilisateurs peuvent en profiter. Et, au cas où vous ne seriez pas satisfait, sachez que vous disposez de 10 jours pour demander un remboursement auprès de pCloud.