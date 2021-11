Ce SSD Western Digital Blue 500 Go affiche une baisse de prix de -44%

Le SN550 est un produit qui a largement de quoi prendre place dans votre ordinateur et ne pas se faire remplacer ! Ce SSD NVMe d'à peine sept grammes au format M.2 2280 vous permet ainsi d'obtenir une capacité de stockage de 500 Go. Un total conséquent idoine pour stocker tout type de fichiers selon vos besoins et potentiellement accroitre la capacité de votre machine à moindre coût.

Côté performances, comptez notamment sur une vitesse de lecture pouvant atteindre 2400 mo/s, aussi rapide que l'éclair. Il en sera de même en vitesse d'écriture, celle-ci pouvant grimper jusqu'à 1930 mo/s. En bref, avec un débit de transfert des données de 8 Go/s, même les plus pressés trouveront leur compte avec le SSD SN550. L'optimisation et la constance des performances sont notamment permises par la technologie 3D NAND de Western Digital.

Le tout sans réclamer une énergie conséquente, puisque ce produit se contente de seulement 3,5W du côté de sa consommation énergétique. Un excellent SSD qui dispose en prime d'une garantie constructeur de 5 ans.