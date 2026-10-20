Le pirate n’a touché ni au code source ni à la chaîne de compilation. Octave Klaba évoque le compte GitHub « d’un des développeurs ». D’après la chronologie reconstituée par OpenSourceMalware, ce compte appartient à un contributeur de la documentation d’OVHcloud, doté des droits d’écriture sur le dépôt de l’outil. En 25 minutes, le pirate a supprimé puis remplacé les archives de cinq versions publiées entre avril et septembre. Il a ensuite changé le fichier checksums.txt, avec lequel l’utilisateur contrôle l’intégrité d’un téléchargement, pour que les empreintes collent aux binaires piégés. L’attaquant a profité de deux faiblesses. Tout compte doté des droits d’écriture pouvait modifier les fichiers d’une version publiée, et aucune empreinte n’était contrôlée lors de l’installation par le script officiel.

Un client d’OVHcloud avait heureusement fixé, dans sa chaîne d’intégration, l’empreinte SHA-256 de l’archive Linux pour processeurs ARM, et il a vu ses compilations échouer dès le remplacement du fichier. Il a alerté OVHcloud par un signalement public sur le dépôt. Les équipes d’OVHcloud ont effacé les fichiers à 16h21, puis publié une version 0.16.0 signée, dont les fichiers ne peuvent plus être modifiés. « Cette version est immuable, donc les fichiers qui y sont attachés sont fiables », a écrit l’un des mainteneurs de l’outil dans la discussion.

Selon OpenSourceMalware, le pirate contrôlait le compte du contributeur depuis au moins le 5 mars. Ce jour-là, quatre de ses dépôts personnels ont reçu un chargeur écrit en caractères Unicode invisibles. Le portefeuille Solana qui le pilote apparaît dans les listes d’indicateurs de GlassWorm. Repérés en octobre 2025 dans des extensions de l’éditeur VS Code, ces pirates volent les identifiants des développeurs puis réutilisent ces accès pour piéger d’autres logiciels. Les auteurs du ver Miasma, dont l’arsenal complet traîne en libre accès sur GitHub depuis juin, avaient rebondi vers d’autres projets avec les identifiants volés après avoir infecté des paquets npm publiés sous le compte de Red Hat. Les chercheurs ne peuvent toutefois pas prouver que le pirate de mars a lui aussi remplacé les fichiers en octobre.