Que vous soyez un utilisateur aguerri de n8n ou curieux de découvrir les capacités d’automatisation de cette plateforme open-source, un point particulièrement stratégique est à prendre en compte : les ressources nécessaires pour mener à bien votre activité.
Plus l’automatisation de vos workflows est importante, surtout avec de l’IA, plus il faudra de ressources pour mener à bien votre projet.
Or, s’il est possible d’héberger localement votre activité ou encore de recourir à un abonnement directement sur n8n, une alternative efficace et bon marché demeure l’hébergement VPS.
Dans cet article, en plus d’en apprendre davantage sur n8n et la manière dont cette plateforme peut vous aider au quotidien, profitez-en pour utiliser le code promo CLUBIC, vous permettant de faire de belles économies sur votre hébergement VPS.
Automatisez vos workflows sans codage avec n8n
Et profitez-en pour gagner du temps
Que vous soyez ou non en lien avec le développement comme la gestion d’outils basés sur l’intelligence artificielle, l’automatisation de certains workflows devient tout bonnement une norme quand il s’agit de gagner du temps.
n8n est une plateforme open-source recommandable pour cela, car en plus d’être intuitive à l’usage, elle vous permet d’automatiser de nombreuses tâches sans avoir à recourir au codage. Cela est bien pratique pour vous permettre de répondre à votre besoin sans grandes compétences techniques.
Concrètement, n8n vous permet de planifier diverses tâches, ou encore mettre en interaction des applications, plateformes ou encore, des services. Cela est d’autant plus utile pour parfaire le fonctionnement interne de votre structure.
Avec n8n, tout se déroule entre les nœuds d’action, permettant de définir l’ensemble des éléments interagissant pour mettre en place les actions et la logique de votre flux de travail, et les nœuds de déclenchement.
Ces derniers exécutent votre flux de travail. Cela peut consister en l'automatisation d’envoi de courriels, ou le regroupement d'événements provenant de plusieurs applications.
Et si vous n’avez pas encore d’idée concernant votre flux de travail, Hostinger vous propose plus de 100 modèles préconçus, disponibles avec votre souscription.
Optimisez vos ressources à bon escient avec un hébergement VPS adéquat
Le gain de temps ne réside donc pas seulement dans la constitution de votre flux de travail, sans codage. L’exécution de ces actions par automatisation vous décharge de ces tâches, et facilite également le travail des différentes personnes employées dans votre structure.
Cependant, un point central demeure : les ressources allouées à l'automatisation de vos workflows. Plus les tâches sont importantes, voire complexes, plus les besoins sont élevés.
En hébergeant sur votre appareil votre activité, vous êtes bridé par les limites (CPU, mémoire vive…) de votre ordinateur.
Et si n8n vous permet de souscrire à un hébergement interne, ce qui, d’un côté, vous permet un contrôle optimisé de vos activités, des possibilités d’évolution selon votre activité et moins de limitations, le coût reste élevé au mois.
Ainsi, opter pour un hébergement VPS vous permet de disposer d’équivalents virtuels de CPU, de mémoire vive, mais aussi d’une bande passante décuplée, pour s’adapter au mieux à votre besoin tout en réduisant les frais.
- storage4, 8 ou 16 Go de RAM
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Le rapport qualité/prix est au rendez-vous pour l’automatisation de vos workflows
Les avantages d’un hébergement VPS au plus près de votre budget
Hostinger, l’un des meilleurs hébergeurs Web du marché en 2026 selon le comparatif indépendant de Clubic, vous propose également des solutions dédiées pour un hébergement VPS avec n8n.
Vous pouvez ainsi, à partir du centre de contrôle qu’est le hPanel d’Hostinger, constater l’utilisation des ressources de l’automatisation de vos workflows et, le cas échéant, adapter votre plan d’abonnement au plus près de votre besoin.
La puissance du VPS, notamment avec des bandes passantes optimisées et du stockage au format NVMe, vous permet d’absorber plus facilement les besoins concernant des automatisations basées sur l’IA par exemple.
Au-delà des performances optimisées, vous pouvez compter sur une activité 24/7, alors qu’en cas de limites atteintes par votre ordinateur en cas d’hébergement en local, vous vous retrouvez en difficulté.
Hostinger a la bonne idée de proposer diverses souscriptions, l’offre KMV2, par exemple, étant suffisante pour gérer l’automatisation de workflows courants avec ses 2 coeurs CPU virtuels, 8 Go de RAM, 8 To de bande passante et 100 Go de stockage en ligne (NVMe).
Profitez de ce code promo pour un hébergement VPS moins cher
Vous pouvez donc choisir entre l’une de ces 4 possibilités d’abonnement pour un hébergement VPS adapté à votre besoin chez Hostinger.
Economisez sur la note grâce aux remises à long terme, par rapport aux souscriptions au mois, ainsi qu’avec le code promo CLUBIC :
- Pack KVM 1 dès 4,94 €/mois au lieu de 17,49 €/mois (-79 %)
- Pack KVM 2 dès 7,19 €/mois au lieu de 21,49 €/mois (-73 %)
- Pack KVM 4 dès 9,89 €/mois au lieu de 35,99 €/mois (-79%)
- Pack KVM 8 dès 19,79 €/mois au lieu de 64,99 €/mois (-76 %)
Choisir Hostinger vous permet également de compter sur un nom de domaine offert pendant 1 an, d’un service client francophone 24/7, et d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours au besoin. Notez que la TVA peut s’appliquer selon l’endroit où vous résidez.
- storage4, 8 ou 16 Go de RAM
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
La société Hostinger a été fondée en 2004 en Lituanie. Deux décennies plus tard, elle est présente dans le monde entier et la voilà positionnée en seconde position sur le marché global de l'hébergement web. Du site personnel généré en IA avec le website builder au serveur installé sur une solutions VPS performante, le fournisseur couvre la majorité des besoins avec différentes formules (Wordpress, WooCommerce, serveur dédié….). L'entreprise compte aujourd'hui 1000 employés et dispose de ses propres serveurs en France.
- Une gamme extrêmement riche
- Un temps de réponse à toute épreuve
- Serveurs NVMe en France
- Des prix attractifs
- Des prix bas moyennant un engagement