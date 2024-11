Glinda et Elphaba, héroïnes du film Wicked dont la sortie est prévue pour le 22 novembre prochain, se sont fait récemment emballer par Mattel, bien décidé à tirer parti de l'événement en fabriquant des poupées miniatures à l'effigie des deux personnages pour engranger des recettes avec des produits dérivés. Un choix judicieux qui aurait pu permettre à la marque de surfer sur la vague du succès attendu du long-métrage.

Tout était donc bien calé, à ce petit détail près qu'une erreur sur l'emballage des jouets pour enfants est venue mettre le grain de sable dans les rouages bien huilés du plan marketing. Comme la capture du site Today le montre, au dos des boîtes, Mattel a indiqué l'adresse « Wicked.com » pour rediriger les clients vers le site du film pour plus d'informations, notamment les dates de sorties en salle près de chez eux. Mais en lieu et place d'horaires et de goodies, cette URL renvoie vers un site pornographique, et non vers le site officiel du film « WickedMovie.com ».