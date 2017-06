Vidéo : Honor 8 Pro : Unboxing de Clubic

Nous venons de recevoir le Honor 8 Pro de chez Huawei. Après avoir sorti ses P10, P10 Plus et P10 Lite, Huawei repart à l'offensive avec son nouveau Honor 8 Pro. voici nos premières impressions.



La boite est assez classique, C'est le type boite que l'on voit régulièrement chez Honor. Côté accessoires on est assez bien fourni.

Honor a eu la bonne idée de proposer des lunettes 3D, très similaire aux Google Cardboard. C'est très sympa pour expérimenter la réalité virtuelle de façon simple, ludique et économique. C'est à vous de reconstituer les lunettes 3D, le fond de la boite fait office de socle.



On a également un chargeur et un câble USB, une épingle pour intégrer votre carte nano Sim et ajouter une carte SD pour augmenter la mémoire du smartphone. Dans cette vidéo vous pouvez voir la version safir bleue mais le smartphone est proposé en 3 couleurs : Noir, doré et bleu.



Ce premier aperçu prouve bien qu'Honor est monté en gamme. On a un écran de 5,7 pouces, il n'y a pas de bouton Home sur l'avant du téléphone. Au dos, la finition est bonne mais le téléphone est assez glissant.



Les deux modules photo que l'on retrouve au dos de ce Honor 8 Pro ne sont pas des Leica et sont limités à 12 mégapixels au lieu de 21 Megapixels pour le Huawei P10 plus. Cela laisse entendre qu'il n'est probablement pas le meilleur côté photographie.



Notez la présence du capteur d'empreinte au centre à l'arrière du téléphone. Le Honor 8 Pro conserve sa prise jack 3,5 mm à l'inverse des iPhone.



La navigation est ultra fluide, on passe d'un écran à un autre rapidement. On note des jeux pré-installés et des applications embarquées comme Tripadvisor.



Le mode Confort des yeux est bien entendu disponible par défaut dans le smartphone. Ce mode filtre les rayons bleus pour aider à réduire la fatigue visuelle lorsque vous lisez dans un endroit sombre.





Modifié le 06/06/2017 à 13h27