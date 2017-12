Vidéo : Safari et Spotify ne font plus bon ménage

Spotify ne passerait plus sur le navigateur Safari, et les utilisateurs de Safari qui ont essayé disent avoir été redirigés vers le client desktop Spotify, ou bien incités à utiliser un autre navigateur.



Apparemment, de récentes mises à jour ont rendu les deux programmes incompatibles l'un envers l'autre. Des utilisateurs sur les forums ont mis en lumière une incompatibilité avec Google Widevine et son module de décryption, utilisé par Spotify mais pas par Apple.



Pour le moment, Spotify n'a pas communiqué sur un éventuel retour à Safari.

Modifié le 15/09/2017 à 10h55