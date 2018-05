Fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, Microsoft est une référence mondiale sur le marché des logiciels. Cette société a souvent été la cible de critiques. Cela ne l'a pas empêchée de développer ses gammes de produits et ses services. La victoire de Microsoft dans le monde informatique et des jeux vidéo1980 marque le succès de Microsoft sur le marché des systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, Windows est installé sur presque 90% des ordinateurs personnels dans le monde. Parallèlement, l'entreprise est ensuite installée sur le marché des logiciels dans les années 90 en lançant leur suite Microsoft Office. Word en est le logiciel phare. Microsoft souhaitait aussi s'emparer du marché des jeux vidéo. En 1990, Microsoft annonce le lancement de sa console Xbox. En 2008, La Xbox 360 lui succède et devient l'une des consoles les mieux vendues sur le marché. Microsoft aujourd'hui Microsoft et M6 sont devenus des partenaires de l'information en lançant une plate-forme multimédia baptisée M6 et MSN Actualités. L'objectif est de fournir de l'information en non-stop sur les services Windows et MSN Mobile. En 2009, la firme s'est aussi engagée à aider les gouvernements à répondre en temps réel aux menaces contre la sécurité publique. Cela sera possitble grâce au Citizen Safety Architecture (ensemble de solutions logicielles et de services). Elle soutient aussi le programme Global Security Initiative d'INTERPOL. Acteur important sur la recherche en ligne, Microsoft lance en 2009 son nouveau moteur de recherche : Bing. Peu après, Microsoft et Yahoo ont reçu l'autorisation d'être partenaires sur la recherche en ligne. Microsoft adCenter sera la plateforme utilisée pour toutes les campagnes de liens sponsorisés. L'objectif est de mettre en place ce partenariat aux Etats-Unis en 2010. Il faudra attendre 2011 notamment la France. Par ailleurs, Microsoft annonce la sortie de Windows 8 en 2012 et Windows 10 en 2015 pour ensuite dévoiler Windows 10 anniversary update en 2016. Logiciels signés Microsoft : Windows 10 Microsoft Office 2016 pour Windows Microsoft Office 2015 pour Mac OSX Internet Explorer Skype Carte d'identité : Microsoft Corporation contraction de Microcomputer SoftwareDate de création : 1975 Siège social : Redmond Secteurs d'activité : Systèmes d'exploitation et logiciels pour micro-ordinateur Principaux produits : Windows, Microsoft Office, Hotmail, Xbox 360, Internet Explorer, Bing Bourse : introduction en 1986 Chiffre d'affaires : 60,42 MD de $ (2007-2008) Parts de marché : serveur web : 24,5% (2010), Internet Explorer : 50% en France en 2010, Microsoft Office : 92% (2009) PDG actuel : Steve Ballmer Nombre d'employés : 95 029 (2009)[/layer]

Plus de détail