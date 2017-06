Vidéo : Quelques infos sur le MacBook Pro 2017 !

Pendant la WWDC 2017, Apple a présenté les spécificités techniques des MacBook Pro 13 et 15 pouces pour 2017.



Les nouveaux modèles corrigent principalement quelques erreurs relevées sur les modèles de 2016, qui suscitaient le mécontentement d'après les retours des utilisateurs que l'on pouvait lire sur le net.



Techradar.com rapporte que les nouveaux modèles de MacBook Pro embarqueront un un processeur Intel Kaby Lake à 16 Go de RAM et des SSD 50 % plus rapides de 128, 256 ou 512 Go. On parle aussi d'une partie accélération graphique boostée.



En France le nouveau MacBook Pro 13 pouces est proposé à 1499 euros, et concernant le MacBook Pro 15 pouces, sont prix de départ s'élève à 2799 euros.





Modifié le 07/06/2017 à 11h37