Vidéo : Netflix pourrait supprimer Futurama.

Alors que Netflix redouble d'efforts pour produire du contenu original, l'entreprise de streaming semble être moins favorable au renouvellement de ses anciennes licences.



Il y a quelques mois, Netflix a perdu House, les X-Files, la plupart des saisons d'American Dad, Ally McBeal et Firefly.



Et il semblerait bien que Futurama, série culte, soit la prochaine sur la liste. Les fans ont reçu un message les prévenant que leur série favorite allait disparaître de la plateforme au mois de juillet 2017. Les réactions furent fortes et conséquentes, avec notamment une pétition envoyée à Netflix pour garder Futurama à l'antenne.

Modifié le 07/06/2017 à 16h34