Vidéo : Min, navigateur internet minimal et léger !

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau navigateur internet, découvrez Min. Il s'agit d'un navigateur doté d'un design minimal qui accélère les performances. Min n'a pas de modules comme un Firefox mais dispose de son propre bloqueur de publicités.



Misant sur sa rapidité, Min permet de garder de très nombreux onglets et fenêtres ouverts en même temps sans que cela ne dégrade les performances. Min a également son moteur de recherche pointant sur DuckDuckGo. Cependant, si vous souhaitez en utiliser un autre, vous pouvez le changer dans les préférences et utiliser Google, Yahoo, Bing, Wikipedia et Yandex.





Modifié le 11/01/2017 à 14h23