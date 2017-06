Les données personnelles de 200 millions d'électeurs diffusées par erreur

Vidéo : Les données personnelles de 200 millions d'électeurs ont été diffusées par erreur.

Selon Geek.com, les données de plus de 198 millions de citoyens américains se sont évaporées dans la nature, alors que l'entreprise Deep Root Analytics stockait lesdites données sur un serveur public.



Ceci est l'une des plus grandes brèches de sécurité aux USA. Des noms, dates de naissance, adresses et numéros de téléphone se retrouvent perdus dans la nature, à présent. Heureusement, cette fuite ne concerne pas des mots de passe ou des codes bancaires, mais l'ampleur d'une telle perte de données privées va au delà de ce que l'on pouvait imaginer.



Ces données ont été extraites de l'internet « public », stockées sur le cloud, sans aucun mot de passe en guise de protection.





Modifié le 26/06/2017 à 10h14