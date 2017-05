Des moulins à vent pour reconstituer la glace en Arctique

Vidéo : 10 millions de moulins à vent pour reconstituer la glace en Arctique

Des chercheurs à l'Arizona State University ont eu une idée pour enrayer la fonte des glaces arctiques. Ils souhaitent utiliser des pompes à eaux, alimentées par l'énergie de moulins à vent.



Le dispositif serait placé dans la partie la plus au nord de la Terre, et serait utilisé pour aspirer l'eau très froide et ensuite la faire couler sur la glace déjà présente, et ce, pendant tout l'hiver arctique.



Le but de ces pompes est donc de ralentir la fonte des glaces aux pôles terrestres, et de créer de la nouvelle glace. Dix millions de pompes seraient nécessaires pour reconstituer 10% de la couche de glace en Arctique.

Modifié le 11/05/2017 à 16h56