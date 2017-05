Vidéo : Apple rachète Beddit, le spécialiste du sommeil connecté.

Apple a racheté Beddit, une application d'analyse du sommeil créée par une start-up finlandaise. Pour le moment, les montants et les termes de l'accord n'ont pas été communiqués en totalité.



La mise à jour sur les conditions d'utilisation indique clairement que Beddit appartient maintenant à Apple. Les données personnelles sont donc récupérées, utilisées et transmises selon la politique de confidentialité d'Apple.



La data concerne le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire, de façon à pouvoir les inclure dans l'application de santé d'Apple.





