Une carte de l’Arcep vous aidera à choisir un opérateur mobile

Connaître la couverture mobile devient plus facile

La transparence sera le maître mot de la téléphonie mobile

Modifié le 23/03/2017 à 17h45

Lorsqu'on vit dans une zone peu peuplée, avoir du réseau relève souvent d'un parcours du combattant. Bientôt, où qu'ils vivent, les Français pourront visualiser sur une carte la couverture mobile des différents opérateurs. Il sera possible d'accéder à une carte de la France, zoomer sur la zone de son choix, puis choisir un opérateur. L'outil affichera alors sa couverture à l'aide de trois couleurs : le rouge pour une très bonne couverture, le rose foncé pour une bonne couverture, le rose clair pour une couverture limitée et le blanc pour une absence de couverture. Deux cartes existent : une concerne la 2G (voix et SMS), tandis que l'autre concerne la 3G et la 4G.Les données sont actuellement fournies par les opérateurs eux-mêmes, mais à terme, l'Arcep envisage d'effectuer une nouvelle fois ses propres mesures et de constituer sa propre carte de couverture. Quatre principaux opérateurs participent à cette initiative : Orange SFR et Free.Le sens de la démarche, selon l'Arcep, est de provoquer un «» pour «», qui se joue actuellement du côté des tarifs, vers une concurrence sur la couverture du territoire. L'Arcep espère créer un cercle vertueux : conscients que les utilisateurs pourront désormais faire des choix éclairés, les opérateurs s'empresseront d'investir. Une meilleure couverture attirera à son tour de nouveaux clients, rentabilisant ainsi les dépenses engagées.Rappelons que les opérateurs sont tenus de fournir un réseau 2G dans l'ensemble des centres-bourgs d'ici le 31 décembre 2016. Le réseau 3G devra y être déployé avant le 30 juin 2017. Pour la 4G, l'échéance est fixée au 17 janvier 2027.