Free Mobile : des soucis sur le réseau Orange ?

Une coupure d'Internet lors du passage sur le réseau Orange ?

Un problème qui n'est pas lié à un smartphone particulier

Modifié le 10/02/2017 à 09h51

Souvent critiqué par les consommateurs et, surtout, par ses concurrents, le contrat d'itinérance semble donner lieu à de nouveaux soucis en ce début d'année 2017.Depuis le mois de janvier 2017 le forum du site Universfreebox connaît de plus en plus de réclamations : les abonnés Free Mobile tentent d'y trouver des réponses à leur problème, sans véritablement de succès. Le topic sur la question a atteint 13 pages et les témoignages se poursuivent : tous semblent avoir le même problème qui prendrait de l'ampleur.Les abonnés Free Mobile auraient un bug : leur Internet mobile disparaît lorsqu'ils passent sur le réseau Orange. Ils peuvent utiliser les appels téléphoniques et continuer d'envoyer des SMS mais la connexion 3G ou 4G, déjà limitée par les nouveaux termes du contrat entre Orange et Free, disparait. Pour contourner le problème il, semblerait que la seule solution soit, pour les abonnés, d'éteindre et redémarrer le téléphone.Les plaintes des utilisateurs permettent d'écarter un problème de compatibilité avec un téléphone particulier : de nombreux modèles sont impactés. Un des utilisateurs du forum, Christoliquide, aurait néanmoins trouvé un début de solution auprès du SAV technique de Free.Le bug pourrait venir d'un problème de la carte SIM : le technicien Free aurait mis à jour la carte SIM de Christoliquide, c'est ce qu'il est mentionné sur le forum, et le réseau aurait retrouvé la stabilité. Mais il n'est pas encore certain que ce soit la solution définitive.