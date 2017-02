RED by SFR : 20 Go pour 10 €/mois à vie

Un forfait qui intéressera les gros consommateurs

Forfait RED by SFR, une offre qui se démarque de la concurrence

Modifié le 07/02/2017 à 15h09

Jusqu'ici, faire des économies avec SFR, c'était forcément temporaire. Six parfois même 12 mois pour un prix remarquablement bas : au bout d'un moment, la magie n'y était plus, vous passiez à un tarif normal, pour ne pas dire très élevé. Mais aujourd'hui, c'est une offre bien plus intéressante que dévoile l'opérateur : le tarif proposé à 10 euros par mois sera valable à vie. Et pour ceux qui hésiteraient encore, il est sans engagement. Seul point noir au tableau : cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Pour en profiter, il faudra aussi se dépêcher : les ventes se terminent le 20 février 2017.Comme c'est d'usage sur ce type de forfaits, les SMS et MMS sont illimités. Les appels sont eux aussi illimités, à l'exception de la Mayotte. Deux conditions toutefois : un appel ne pourra pas durer plus de 3 heures et un même abonné ne pourra pas joindre plus de 200 correspondants différents dans le mois, que ce soit en voix ou par SMS.Parmi les forfaits à 20 Go sans engagement des différents opérateurs, SFR se démarque clairement de la concurrence. Seule offre comparable : NRJ Mobile propose, jusqu'au 21 février 2017, un forfait de 20 Go. Mais le sien est limité à 6 mois : au-delà, le consommateur bascule à 25 euros par mois. Pour avoir 20 Go de données ailleurs, il faut actuellement débourser 19 euros par mois chez La Poste Mobile (qui offre en plus une écoute illimitée de titres Universal Music) et même 38 euros chez le SFR classique.Du côté des forfaits avec engagement, il est possible d'avoir 20 Go chez Orange pour 35 euros par mois ou chez SFR pour 28 euros par mois. Pour les plus gros consommateurs, La Poste Mobile propose actuellement en série limitée 60 Go de données pour 20 euros par mois pendant 6 mois, puis 30 euros.