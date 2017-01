SFR : forfait RED 10 Go à 10 € / mois

Le forfait RED 10 Go à 10 euros par mois sans engagement

SFR brade aussi son abonnement box Internet

Modifié le 12/01/2017 à 10h22

L'occasion, peut-être, pour l'opérateur de récupérer quelques abonnés alors que l'hémorragie continue. A tel point que le PDG de SFR, Michel Paulin, a estimé, lors de ses vœux à ses salariés, que 2017 devrait être «» et que la perte d'abonnés est encore trop élevée.Les soldes chez les opérateurs ont bien commencé avec plusieurs offres. Chez SFR, c'est du côté de RED que ça se passe , dès ce mercredi 11 janvier 2017. Une opération spéciale qui prendra fin le 23 janvier 2017, si elle n'est pas prolongée. RED n'offre ses forfaits que sur Internet, ce qui permet à SFR de réduire ses coûts tout en faisant profiter les abonnés du réseau SFR.L'offre augmente, en fait, la quantité de data du forfait RED 1 Go sans engagement, en la faisant passer à 10 Go pour le même prix, à savoir 10 euros par mois. SMS, MMS et appels sont également illimités et l'abonnement ouvre l'accès à SFR Presse, soit 10 titres de presse (journaux et magazines) par mois en consultation gratuite sur Internet.Si le mobile profite de cette opération spéciale, SFR n'en a pas pour autant oublié les clients Internet fixe avec ; là aussi, une offre. Elle porte sur la fibre de SFR, avec un débit jusqu'à 100 Mbps qui voit son prix baisser.Affichée en temps normal à 19,99 euros par mois, la RED Box est proposée à 9,99 euros par mois pendant un an . Les ménages non-éligibles à la fibre peuvent aussi avoir l'ADSL à 9,99 euros par mois avec RED, mais seulement pendant 6 mois. Notez, toutefois, que la télévision est en option, à 2 euros par mois.